Disco Elysium a sa date sur PS5 & PS4

Énorme succès critique sur PC, le RPGattendait encore son édition « Final Cut » et la voici daté pour le 30 mars sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4 avec donc au programme :- Une traduction FR- Un doublage intégral (en anglais)- L'option 4K/60FPS sur PS5- Upgrade gratuit sur PC- De nouvelles quêtesDes versions Xbox (One & Series) ainsi que Switch sont toujours programmées pour cet été.