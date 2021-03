Outriders est bien confirmé dans le Game Pass

On n'y croyais pas vraiment au teaser tant ça paraissait un peu gros, quand bien même ce n'est pas non plus le AAA du siècle, mais c'est pourtant confirmé : Square Enix et Microsoft annoncent quesera intégré dès son lancement (le 1er avril) au Game Pass, mais uniquement cotés supports Xbox ainsi que sur le xCloud.En voici du coup un nouveau trailer, en rappelant que ça sort aussi sur PC et les deux supports Sony, et qu'une (grosse) démo est toujours disponible avec possibilité de transférer ses sauvegardes.