DW9 Empires reporté à on ne sait quand

Habituellement, les choses sont censées aller vite entre l'annonce d'un Musô et sa sortie maissemble visiblement rencontrer quelques problèmes dans son chantier (ce qui n'est pas de bol quand on se souvient du résultat dramatique du jeu de base) et Koei Tecmo annonce de faire un report alors que le jeu était attendu pour fin mars au plus tard.Alors, pour quand du coup ? On ne sait pas puisqu'il n'y a tout simplement plus de fenêtre de sortie pour cette nouvelle édition qui comme d'habitude implémentera des éléments stratégiques, attendue sur la totalité des supports (PC, PS5, SX, Switch, PS4, One) et dont nous n'avons toujours rien de plus en 6 mois que ce « teaser trailer ».