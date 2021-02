Guilty Gear Strive boucle son casting avec I-No

Alors que la bêta vient d'être bouclée,officialise le 15e et dernier représentant de son casting, à savoir I-No que voici. Bien entendu, on parle bien du roster « de base » car on se doute bien que Arc System Works finira bien par parler un jour de Season Pass d'ici le lancement ou eu de temps après.Lancement d'ailleurs toujours prévu pour le 9 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, avec possibilité (pour les deux supports Sony) d'y jouer avec 3 jours d'avance en craquant pour l'une des deux éditions spéciales (donc Deluxe ou Ultimate).