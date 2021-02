KOF XV : présentation de Iori Yagami

Grande star de la franchise, Iori Yagami est donc le quatrième personnage dévoilé pour le casting deaprès avoir fait le point sur la « Team Héros », cette dernière étant constituée pour rappel de Benimaru, Meitenkun et Shun'ei.Donc comme d'habitude, un trailer et un nouveau RDV la semaine prochaine, SNK ayant visiblement l'intention de dérouler tranquillement le tapis de tous les représentants avant de conclure par le plus important : la date de sortie et le ou les supports concernés.