Guilty Gear Strive : le point sur les différents modes

Pour bien débuter cette nouvelle semaine d'actualité, Arc System Works nous envoie au visage un bon gros trailer de sonpour faire le point sur les différents modes de jeu, aussi bien coté solo (tuto, arcade, survie, défis, training… et bien entendu le mode Histoire) et le multi, incluant le cross-play PS5/PS4 et un lobby très mignon, comme souvent avec ce développeur.Le tout sera saupoudré d'une galerie mais aussi d'une encyclopédie in-game pour tout savoir du lore. Sortie prévue en avril prochain (PC, PS5, PS4) en rappelant que le 15e et dernier personnage sera dévoilé le mois prochain.