Trails of Cold Steel IV trouve date sur Switch

Disponible depuis octobre dernier chez nous dans sa version PlayStation 4,va débarquer sur Switch le 16 avril 2021 en Europe comme vient de l'annoncer NIS America qui rappelle qu'une édition PC est également dans les cartons, mais sans date pour le moment.On n'oubliera pas que contrairement au troisième épisode (dont les ventes n'ont probablement pas été fameuses en occident), l'éditeur n'a cette fois pas pris la peine d'ajouter une traduction FR, et on imagine qu'il en sera de même pour(toujours pas annoncé chez nous), pendant que le Japon et sa longueur d'avance attend déjà la suite de ce dernier,ainsi que le remaster PS4 de