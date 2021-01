Guilty Gear Strive : Anji Mito se dévoile

Arc System Works nous dévoile un trailer de Anji Mito, avant-dernier représentant du casting deen rajoutant que le 15e et combattant final (hors DLC) sera dévoilé courant février.Le jeu sortira lui le 9 avril sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, avec ses diverses éditions dont la Deluxe et l'Ultimate qui permettront toutes deux de se lancer sur le ring avec 3 jours d'avance (6 avril donc).