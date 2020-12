Flight Simulator : la VR arrive le 22 décembre

Comme promis,va accueillir ce mois-ci sa MAJ pour rendre l'expérience compatible avec les casques de réalité virtuelle et il n'y aura plus longtemps à patienter puisque ce sera pour ce mardi 22 décembre, avec en attendant une petite vidéo de démonstration des membres Asobo à l'accent certain.On passer ensuite à 2021 avec parmi les choses attendues la fonction bêta pour tester les ajouts avant la mise en ligne des patchs, une fonction replay, de nouvelles améliorations graphiques (notamment les montagnes), de nouvelles upgrades comme on a déjà pu l'avoir avec le Japon et les USA, sans oublier la version Xbox Series l'été prochain.