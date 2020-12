Hitman III s'offre une nouvelle bande-annonce + précisions concernant la version VR

IO Interactive lâche une grosse bande-annonce pour commencer à poser les dernières bases marketing dequi constituera le « final » de la franchise (avant de prendre on imagine une petite pause), proposant de nouvelles zones et de nouvelles mécaniques de gameplay, tout en laissant les possesseurs des deux premiers épisodes récupérer l'intégralité des niveaux, avec bonus PSVR coté PS4 et PS5.Sortie prévue le 20 janvier 2021 sur PC/PS5/SX/PS4/One/Stadia, puis dès que possible sur Switch avec une version Cloud, avant que l'équipe lance toutes ses attentions vers sa propre adaptation de l'agent 007.Si vous n'étiez pas au courant, mais ça commence à se savoir, la PS5 est bien rétrocompatible avec le PSVR mais un jeu PS5 ne peut pas être joué au PSVR (vous suivez ?).De fait, IO précise que tous les exemplaires PS5 deincluront la version PS4 pour permettre à chacun d'y jouer en réalité virtuelle.On nous précise également que le jeu s'amusera avec les gâchettes adaptatives de la Dual Sense, particulièrement pour le fusil sniper.