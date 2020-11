Deux autres chantiers pour People Can Fly

Toujours en charge dequi arrivera le 2 février 2021 en cross-gen (PC/PS5/SX/PS4/One), le studio polonais People Can Fly prépare déjà l'avenir avec non pas un mais deux nouveaux projets, l'un de nouveau avec Square Enix, l'autre avec Take-Two Interactive.Aucune information particulière si ce n'est des noms de code (« Gemini » et « Dagger »), le fait que l'un d'entre eux est une IP maison en chantier depuis plusieurs mois, et qu'il faudra se montrer patients puisque la fenêtre de sortie est établie entre maintenant et « fin 2024 ». Pas plus précis pour l'instant.