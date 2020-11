Project EVE : l'action-RPG coréen donne des nouvelles, et devrait passer sur Next Gen

Annoncé l'année dernière, l'action-RPG coréendonne des nouvelles avec un aperçu de son système de combat qui n'est pas sans rappeler les productions d'un certain studio japonais, ce qui est un potentiel gage de qualité même s'il faudra attendre encore un moment pour que le projet prenne autant forme que son héroïne.D'ailleurs, le studio sous-entend que si le PC est toujours concerné, l'équipe vise maintenant des supports un peu plus récent que la PlayStation 4 et la Xbox One comme initialement voulu, ce qui devrait signifier une annulation pure et simple sur la old-gen au bénéfice des deux nouvelles venues.