Unto the End : une date de sortie, avec une disponibilité Day One dans le Game Pass

Petite curiosité de fin d'année,accueille un nouveau trailer pour mettre en mouvement ce à quoi il faut s'attendre : un jeu d'action pas comme les autres où l'on incarnera un chef de tribu devant traverser une zone montagneuse pour rentrer chez lui, devant sur le chemin faire face à de nombreuses créatures.Rien de particulier jusque là si ce n'est que le titre se désolidarisera d'interface pour avoir des semblants de jeux narratifs à la Playdead, mais avec des combats (difficiles) ou presque, puisqu'il sera possible d'essayer d'en apprendre sur chaque race d'ennemis et de trouver des objets qui permettront d'esquiver une partie des affrontements.Sortie prévue le 9 décembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, puis le 17 sur Switch. A noter également que le titre sera disponible Day One dans le Game Pass.