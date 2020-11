Animal Crossing : une MAJ pour préparer noël

Les fêtes de noël approche et il est temps pourd'accueillir (le 19 novembre) sa nouvelle MAJ de contenu avec tout d'abord un boost du stockage pour sa maison, six nouvelles coups de cheveux et quelques emotes supplémentaires, en plus de l'attendue option pour pouvoir transférer ses sauvegardes sous réserve d'être abonné NSO.Deux events accompagnent cette MAJ pour préparer les deux prochains moments du calendrier :- Thanksgiving le 26 novembre.- Noël le 24 décembre.Enfin, Nintendo indique que la prochaine MAJ sera lâchée fin janvier.