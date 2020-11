Tekken 7 : la Saison 4 se lancera demain

Si le 10 novembre sera surtout marqué par le lancement des Xbox Series (et de certains titres tiers comme Yakuza 7 et Assassin's Creed Valhalla), Bandai Namco souhaite nous rappeler que cette date sera aussi celle du lancement de la Saison 4 de, et donc de l'arrivée de Kunimitsu, accompagnée de son propre stage.Le DLC sera accompagne d'une MAJ gratuite qui proposera :- Du rééquilibrage- Refonte de l'interface utilisateur- De nouveaux coups- Ajout d'un nouveau système de ranking- Améliorations du matchmaking- Event « Pac-Man Anniversary » avec un stage et des éléments customs dédiés