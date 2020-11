Mortal Kombat 11 : le trailer de Mileena

NetherRealm achève sa liste de présentations consacrées aux nouveaux membres du casting de, avec donc Mileena dont voici le trailer, auquel on rajoutera (pour ceux qui les ont loupé) ceux de Rain et Rambo, les deux autres représentants du Kombat Pack 2 vendu à part ou directement inclus dansqui regroupera la totale, dont l'extension et les persossortira ce 17 novembre, sur tous les supports possibles : PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia.