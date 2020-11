Watch Dogs Legion : le trailer Xbox Series X

De tous les jeux cross-gen annoncés par Ubisoft,sera le seul à ne pas bénéficier du 60FPS, les développeurs souhaitant plutôt se focaliser sur le Ray Tracing comme le monde ce trailer spécial Xbox Series X où on sent déjà venir un éventuel choix entre cette option et la résolution : les rapports de DF indiquent que ce serait de la 4K dynamique, majoritairement de l'upscale du 1440p.N'oublions pas non plus qu'à notre époque, rien n'est jamais signé et qu'une MAJ future peut encore changer les choses en terme d'optimisation, quel que soit le support.Dans tous les cas, le titre est déjà disponible sur PC et consoles « old-gen », et arrivera sur Xbox Series ce 10 novembre, puis le 19 sur PlayStation 5.