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[LEAK] Une édition spéciale de la Switch 2 (et de la manette) pour les 40 ans de Zelda
Le lancement du « remake » de The Legend of Zelda : Ocarina of Time devrait naturellement se faire avec l'apporte d'une édition spéciale de la Nintendo Switch 2, plus précisément selon les premiers leaks (apparemment très fiables) aux couleurs des 40 ans de la franchise, avec le Pro Controller 2 qui va avec.

Il est fort probable pour ne pas dire certain qu'un Direct dédié à tout cela déboulera dans les semaines à venir, ne serait-ce que pour confirmer si Nintendo compte sortir son jeu le 12 novembre comme l'indique diverses rumeurs.
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publié le 07/08/2026 à 06:40 par Gamekyo
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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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Nom : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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