Game Pass : la jolie fournée d'avril

Xbox sort de sa cuisine pour poser sur la table le menu Game Pass de cette première tranche d'avril et il faut avouer qu'il y a de quoi bien bouffer avec de multiples Day One dontsans oublier(le nouveau petit projet de Double Fine). N'oublions pas l'ajout du premier(le remake du moins).Dès le Game Pass Essential :(8 avril, uniquement PC)(8 avril, pas sur PC)Dès le Game Pass Premium :(disponible)(8 avril, Early Access PC)(8 avril)(9 avril)(10 avril)(13 avril)(14 avril)(14 avril)(16 avril)(17 avril)(21 avril)(21 avril)Exclusivement Game Pass Ultimate :(14 avril)(16 avril, pas sur PC)(21 avril)(23 avril)