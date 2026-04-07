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Game Pass : la jolie fournée d'avril
Xbox sort de sa cuisine pour poser sur la table le menu Game Pass de cette première tranche d'avril et il faut avouer qu'il y a de quoi bien bouffer avec de multiples Day One dont Hades II, Replaced, Vampire Crawlers sans oublier Kiln (le nouveau petit projet de Double Fine). N'oublions pas l'ajout du premier Modern Warfare (le remake du moins).

(Sauf indication contraire, chaque jeu concerne aussi le Game Pass PC)
(Certains jeux de x palier sont déjà disponibles sur le ou les paliers supérieurs)

Dès le Game Pass Essential :

- DayZ (8 avril, uniquement PC)
- Warhammer Vermintide II (8 avril, pas sur PC)

Dès le Game Pass Premium :

- Final Fantasy IV Pixel Remastered (disponible)
- Endless Legend 2 (8 avril, Early Access PC)
- FBC Firebreak (8 avril)
- Planet Coaster 2 (9 avril)
- Tiny Bookshop (10 avril)
- Football Manager 26 (13 avril)
- Hades II (14 avril)
- The Thaumaturge (14 avril)
- The Elder Scrolls IV – Oblivion Remastered (16 avril)
- Call of Duty : Modern Warfare (17 avril)
- Little Rocket Lab (21 avril)
- SOPA : Tale of the Solen Potato (21 avril)

Exclusivement Game Pass Ultimate :

- Replaced (14 avril)
- EA Sports NHL 26 (16 avril, pas sur PC)
- Vampire Crawlers (21 avril)
- Kiln (23 avril)







  • Game Pass : la jolie fournée d'avril
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xynot, spartan1985
publié le 07/04/2026 à 14:26 par Gamekyo
commentaires (7)
ravyxxs publié le 07/04/2026 à 14:52
Plus du tout hype pour Replaced, j'espère LOURDEMENT me tromper.
rasalgul publié le 07/04/2026 à 15:26
Je vous demande de vous arrêter
junaldinho publié le 07/04/2026 à 15:34
Trop de jeux a finir. Et dire que Forza arrive le mois prochain...
rendan publié le 07/04/2026 à 16:15
C'est pas la même qualité que Sony les jeux offerts mdrrrr
xynot publié le 07/04/2026 à 16:50
Hades 2 j'ai tellement hâte
spartan1985 publié le 07/04/2026 à 17:23
Ce sera pour moi FBC Firebreak, Planet Coaster 2, The Thaumaturge et en dessert Replaced.
romgamer6859 publié le 07/04/2026 à 19:23
Pas mal, depuis le début de l'année il y a de quoi faire
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Replaced
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Nom : Replaced
Support : PC
Editeur : Coatsink
Développeur : Sad Cat Studios
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
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