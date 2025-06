Cinéma : après Five Nights at Freddy's, Blumhouse s'offre les droits d'un film Phasmophobia

C'est quoi la « formule Blumhouse » ? Un film d'horreur, des jumpscares, des acteurs méconnus et une (excellente) gestion du budget et vous obtenez des résultats globalement efficaces et surtout très vite rentabilisés.L'entreprise Blumhouse veut aujourd'hui proposer des expériences dans le domaine JV mis l'inverse reste valable et après l'adaptation de(300 millions de dollars… pour 20 millions de budget), le groupe annonce aujourd'hui vouloir faire de même avec le terrifiantdont l'existence future du film sera avant tout là pour le coup marketing envers une communauté de 23 millions de joueurs que pour l'originalité de son concept vu et revu même ironiquement chez Blumhouse (genre) : des enquêteurs du paranormal, une zone hantée, voilà.« A suivre » et avant d'en voir la couleur, Blumhouse sortira en décembre prochain untout en préparant la même chose pour