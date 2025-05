Prévu un temps pour 2024, Terminator : Survivors n'arrivera qu'en 2026... voire 2027

Habitué aux objectifs intenables en multipliant ensuite les reports parfois sur plusieurs années, Nacon n'aura pas retenu la leçon avec, dont l'accès anticipé était censé débouler sur PC en 2024, puis 2025, avant que l'éditeur n'avoue dans son dernier rapport fiscal ne pas pouvoir tenir sa promesse et qu'il faudra attendre la prochaine année fiscale. Donc avril 2026 dans le meilleur des cas, et mars 2027 au pire. « Patience ! »Pour rappel,sera comme son nom l'indique un jeu de « survie » jouable seul ou en coopération à 4, se déroulant peu de temps après le « Jugement Dernier ». Il faudra donc développer sa base en allant explorer les terres désolées, prenant garde aux bandits et autres salopards profitant de l'apocalypse, mais également à un unique T-800, nemesis comme d'habitude envoyé par Skynet à travers le temps pour éviter la mise en place de la future rébellion.