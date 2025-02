Marvel's Spider-Man 3 : le doubleur de Peter Parker assure qu'il ne sera pas relégué au second plan Marvel's Spider-Man 3 : le doubleur de Peter Parker assure qu'il ne sera pas relégué au second plan

Même si la majorité de Insomniac doit être au charbon sur Marvel's Wolverine dont on aimerait d'ailleurs avoir des nouvelles, il n'y a aucun doute à avoir sur le fait qu'un Marvel's Spider-Man 3 est déjà sur la table, surtout après l'annulation des trois extensions du 2, pourtant leakées dans la fameuse affaire du (gros) vol des données.



Il faudra attendre encore un bon moment pour découvrir cette troisième itération (quatrième en comptant le spin-off) mais comme pour rassurer les fans après la fin du 2 qui prenait des allures de passage de flambeau, la VO de Peter Parker (Yuri Lowenthal, visiblement déjà au courant de certaines choses) tient à dire qu'il sera toujours au rapport pour son personnage :



« Il y a très peu de choses que je peux vous dire à propos de Spider-Man 3, mais vous avez en quelque sorte pointé la seule chose à laquelle je peux répondre. Et oui, Peter sera toujours là. Il fera partie du prochain jeu et non, il ne sera pas relégué au second plan, je peux vous le promettre. »



On peut donc légitimement s'attendre à une nouvelle aventure réunissant le duo Peter et Miles… et pourquoi pas même un trio vu l'une des deux scènes post-génériques de Marvel's Spider-Man 2 (on rappelle disponible depuis le mois dernier sur Steam).