The Blood of Dawnwalker ne veut pas prétendre atteindre la durée de vie d'un The Witcher 3

Le mois dernier, Rebel Wolves présentait enfin les premiers aspects derrière, un titre déjà surveillé de près par les fans de RPG vu que l'on parle quand même d'un studio fondé par les anciens de CD Projekt Red dont le réalisateur de(Konrad Tomaszkiewicz)En ce jour, ce n'est pas lui mais son frère (Mateusz Tomaszkiewicz) qui avec son statut de directeur créatif est venu déclaré à GamesRadar+ que si les ambitions deétait clairement de l'ordre du AAA, la réalité financière ne leur donne pas non plus une ambition débordante sur tous les points : le jeu ne pourra prétendre à une durée de vie équivalente à(plus de 100h selon votre façon de jouer) mais à une fourchette oscillant entre 30 et 40 heures.Ce qui explique peut-être le choix d'une progression « à la Atlus » (façonet) où le fil rouge se déroule sur un temps donné avec une progression des jours lors de l'accomplissement des quêtes principales et secondaires, mais avec néanmoins une certaine replay-value par des modifications dans le scénario et les situations en fonction de vos choix. Et il faut bien avouer qu'il est plus simple de taper un deuxième run de 30h plutôt que de 100.Toujours pas de date en revanche, mais on patiente sagement.