GTA VI & GTA Online 2 : Rockstar déjà en discussion avec les plus gros créateurs de contenu

Peut-être plus encore que Grand Theft Auto VI, l'avenir financier de Rockstar va se situer dans GTA Online 2 (ou quel que soit son nom) et face à une concurrence de plus en plus féroce dans le secteur, l'équipe aurait commencé à sécuriser plusieurs points pour attirer le public au-delà du nom même du produit.



En 2023 déjà, Rockstar rachetait CFX.RE, une équipe spécialisée dans le modding à l'origine des très populaires mods RP de GTA Online et Red Dead Online, mais cette fois, selon trois sources proches du site Digiday, les dirigeants auraient rencontré quelques-uns des plus gros contributeurs de Roblox et Fortnite histoire de les pousser à créer dès que possible du contenu communautaire pour GTA VI (et donc surtout GTA Online 2).



Pas si étonnant quand on voit la popularité des modes créatifs dans Fortnite, et surtout Roblox, fonctionnant à 100 % sur cela et rapportant chaque année des milliards de dollars à son entreprise.