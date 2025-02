Days Gone Remastered : pas d'édition physique Days Gone Remastered : pas d'édition physique

Suite au reveal hier soir durant le State of Play, Days Gone Remastered revient dans nos lignes avec deux petites précisions, dont la première est le prix annoncé de 49,99€ avec pour rappel upgrade à 10€ pour que les possesseurs de la version PS4 et PC bénéficient des nouveaux modes (Speedrun, Permadeath, Horde) et diverses broutilles comme des options supplémentaires pour le mode Photo. Notons également qu'en cas de précommande, vous repartirez avec quelques avatars PSN et des trucs débloqués à l'avance.



Mais le plus important, et ça fera râler, c'est le choix pour Sony d'esquiver une quelconque version boîte. Une remise en avant de la franchise donc (le 25 avril 2025), mais pas trop non plus.