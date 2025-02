Pour exister, Saber Interactive avait proposé à Microsoft de faire Halo Anniversary... gratuitement Pour exister, Saber Interactive avait proposé à Microsoft de faire Halo Anniversary... gratuitement

En voilà une anecdote pas comme les autres, et elle nous vient de Matthew Karch, PDG de co-fondateur de Saber Interactive. Lors d'une interview accordée à Game File, le bonhomme est revenu sur la naissance du studio et les difficultés de départ, car à l'époque et donc début des années 2000, l'indépendance n'existait pas vraiment : soit vous apparteniez à un gros éditeur, soit vous travailliez indépendamment mais pour un gros éditeur, soit vous étiez vous-même le gros éditeur.



Dans le cas de Saber Interactive, la survie venait donc de contrats avec des tiers pour des jeux pas vraiment marquants : Will Rock pour Ubisoft, TimeShift pour Vivendi, Inversion pour Bandai Namco… Pour chaque jeu, de quoi manger durant le développement mais pas suffisamment de ventes pour récolter des bonus et constituer un fond nécessaire, et le cercle vicieux se mettait en place : une petite réputation, donc de petits contrats à petits budgets, donc une petite réputation qui stagne, etc.



Mais tout va changer grâce à Microsoft Xbox. Ces derniers invitent Saber Interactive pour leur proposer quelque chose impossible à refuser : remaker graphiquement le premier Halo pour la Xbox 360 (le fameux Halo : Anniversary). Pour Karch, l'opportunité est folle : « C'était la plus grande franchise du monde à l'époque. C'est comme mettre un diplôme de Harvard sur votre mur. Tout le monde va vouloir travailler avec moi après cela, et ça va ouvrir des portes. Alors je vais m'y mettre et je le ferai à perte. »



Et le mec ne mentait pas. Conscient que le contrat n'était pas encore signé et qu'un autre développeur aurait pu lui piquer avec une meilleure offre, Matthew Karch a proposé à Microsoft de faire le remake… gratuitement. Alors contractuellement, c'est impossible donc Microsoft a demandé un quelconque chiffre, et Saber a donc posé en demande 4 millions de dollars (juste assez pour nourrir les employés le temps du développement) et pas un centime sur les ventes générées. En gros, Saber savait que personne ne pourrait mettre moins que cela.



Et le pari a fonctionné. Après le succès de Halo Anniversary, Saber a de nouveau signé avec Microsoft (et cette fois avec de vrais contrats + bonus) pour Halo 2 Anniversary intégré à la Master Chief Collection (en plus de l'upgrade du premier) pour petit à petit obtenir de plus en plus de partenariats notables : Quake Champions pour Bethesda, l'énorme succès World War Z pour Focus, et un savoir-faire pour les portages Switch (The Witcher 3, Vampyr…).



Entre temps racheté par Embracer puis très vite libéré, Saber Interactive est aujourd'hui sans cesse courtisé par Focus (SwowRunner, MudRunner et surtout récemment Warhammer 40.000 : Space Marine II), et nous proposera prochainement Jurassic Park : Survival et Toxic Commando… en plus d'un très probable Space Marine III.