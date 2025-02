5 ans après sa sortie, Far Cry : New Dawn tourne enfin en 60FPS sur PS5/XBS

Parce qu'il n'est jamais trop tard, Ubisoft vient de publier un nouveau patch pourafin de permettre le 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series. Ça ne rendra pas cet épisode annexe meilleur (ce n'était pas non plus une purge) mais au moins, ce sera fluide et c'est l'occasion de rappeler que le titre sera justement ajouté au Game Pass ce 4 février (également disponible dans le catalogue PS Plus Extra).Pendant ce temps, on continue d'attendre une officialisation deet le spin-off façon « Extraction » en Alaska. Peut-être au Ubisoft Forward du printemps ?