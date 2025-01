People Can Fly rejoint The Coalition pour mener à bien le chantier Gears of War : E-Day

Microsoft Xbox multiplie les partenariats pour mener à bien certains de ses chantiers, et certains estimeront d'ailleurs que c'est une solution qui se vaut pour éviter d'embaucher davantage de personnel avant les licenciements.Bref, après Crystal Dynamics pour(avec The Initiative) et Eidos Montréal pour(avec Playground Games), c'est maintenant People Can Fly qui rejoint le chantieraux côtés de The Coalition. Un rapprochement logique vu que l'équipe polonaise a participé à la franchise à de nombreuses reprises : version PC de, des DLC de, un co-développement suret son propre spin-off avecDe quoi rebondir après le casil y a déjà 8 ans...