Encore 185 licenciements chez Ubisoft, dont la fermeture du studio des anciens de DJ Hero

Et une énième vague de licenciements, de nouveau chez Ubisoft qui frappe 4 de ses branches dont Düsseldorf et Stockholm. Parmi les deux autres, il y a Reflections qui depuis l'échec de Driver : San Francisco n'a servi que de studio de soutien hormis la petite série Grow Home faite de deux épisodes.



Enfin, pour le dernier cas, Ubisoft Leamington ferme carrément ses portes, eux qui étaient connus à une certaine époque sous le nom de FreeStyleGames avec l'audacieuse franchise DJ Hero, pour ensuite en 2017 être récupéré des mains d'Activision pour… servir eux aussi de studio de soutien (Far Cry 5 et récemment Star Wars Outlaws).



Au total, 185 employés ont été licenciés durant cette opération.