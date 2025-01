Le PDG de Warner Games quitte son poste Le PDG de Warner Games quitte son poste

Encore une page qui se tourne, cette version du côté de Warner Bros avec le soudain départ de David Haddad, à la tête de la branche gaming depuis 12 ans, ou plutôt ce sera effectif d'ici 3 mois, le temps de trouver un courageux remplaçant.



Si l'homme peut établir avoir su mener la barque aussi bien que possible avec divers succès majeurs durant la dernière décennie dont évidemment Hogwarts Legacy, les échecs semblent s'accumuler depuis un certain temps, que ce soit dans le domaine des jeux à service (Suicide Squad et Gotham Knights) ou dans le cadre de la baston avec l'audience en berne de Multiversus et des ventes inférieures aux attentes pour Mortal Kombat 1.



On ignore de quoi l'avenir sera fait, mais on ne peut s'empêcher de se souvenir que l'homme s'était battu face à la maison-mère (Warner Discovery) pour empêcher une grosse vague de licenciements chez Rocksteady suite au drame Suicide Squad, établissant qu'il n'y avait aucun intérêt à virer des gens pour ensuite en embaucher lors d'une full-production.