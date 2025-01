Stardew Valley, c'est plus de 40 millions de ventes

Quasiment 9 ans après sa sortie,continue d'être l'un des plus gros succès de l'histoire des jeux indépendant et continue d'ailleurs de renforcer son audience en ayant passé il y a quelques jours la barre des 41 millions de ventes.Son créateur unique Eric Barone s'est d'ailleurs montré plus bavard que de coutume en donnant quelques données par supports :- 26 millions pour le PC et associés (Steam Deck & co)- Quasiment 8 millions pour la Switch- 7 millions restants répartis sur PlayStation, Xbox, mobile et même PS VitaPour vous rendre compte du potentiel de longévité du titre,s'est vendu à 10 millions d'unités rien qu'en 2024. On comprend pourquoi Barone prend tout son temps pour son prochain projet