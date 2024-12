STALKER 2 : trop occupé, GSC affirme ne pas avoir de version PS5 en chantier

Lors de l'affaire ABK, plusieurs documents pas forcément daté de la dernière pluie évoquaient un contrat d'exclusivité console à l'avantage des Xbox Series pour 3 mois, signifiant donc que passé ce délai, rien n'empêcherait la sortie d'une édition PlayStation 5.Aujourd'hui, même si le contrat n'a pas bougé et de toute façon le studio refuse naturellement de se prononcer sur le sujet, reste qu'il ne faudra pas attendre de suite le moindre portage : le réalisateur Ievgen Grygorovych affirme sans détour que la totalité du studio est actuellement au charbon uniquement sur PC et Xbox Series. Est-ce si étonnant car même en mettant de côté le suivi (mods, extensions et mode multi), le lancement « compliqué » autant en terme d'optimisations que de polish oblige les employés à parfaire la copie, déjà récemment avec le gros patch 1.1 mais bien des choses sont encore à améliorer sur la longueur, et il était difficile à partir de là imaginer voir débouler une version PlayStation 5 le 20 février 2025.D'un autre côté, les patients se diront que pour maintenant, autant attendre de le voir arriver sur PS5 (Pro ou pas) dans le meilleur état possible.