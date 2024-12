The Rogue Prince of Persia : la nouvelle feuille de route avant le passage en 1.0 The Rogue Prince of Persia : la nouvelle feuille de route avant le passage en 1.0

Quelques pics sporadiques ne semblent rien changer à la situation commerciale de The Rogue Prince of Persia mais Evil Empire entend bien aller jusqu'au bout de son projet. Ainsi, après avoir modifié la direction artistique en plus d'une nouvelle vague de contenu, le développeur publie une feuille de route en 4 points à raison d'un par trimestre en 2025.



A chaque fois, plusieurs éléments pour améliorer l'expérience autant dans le contenu que le gameplay et les possibilités, jusqu'à l'automne qui devrait être marqué par le lancement de la 1.0, les versions consoles et un compte UbiConnect qui passera facultatif.