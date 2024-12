Elden Ring Nightreign : le résumé des informations sur le spin-off façon roguelite coop

Encore un retour sur l'annonce de, le spin-off de FromSoftware présent pour s'appuyer sur la licence tout en explorant d'autres genres, avec une compilation d'informations livrées par les développeurs au gré des interviews le long du week-end.Maintenant, vous saurez tout :- Pur stand-alone au prix d'environ 40€.- Pas de micro-transaction, ni de Pass.- Jouable en solo mais expérience orientée coopération.- Système tiré du roguelite.- Chaque session durera 3 jours (15 minutes par jour).- De base, toute la map est accessible mais chaque jour, les ténèbres s'abattront pour réduire les zones à visiter, et chacune deviendra de plus en plus dangereuse.- Les 2 premiers jours, les boss seront aléatoirement tirés des Dark Souls et Elden Ring.- Le troisième jour, il ne restera plus qu'un petit cercle, donc la zone du gros boss (que vous aurez choisi au moment de lancer la session).- La majorité des « Boss du 3e jour » seront exclusifs, dans le sens spécialement créé pour ce spin-off.- Roguelite oblige, le placement des ennemis, boss et objets sera aléatoire, de même que la topographie de certaines zones.- Il n'y aura pas de respawn d'ennemis, que ce soit une fois la journée passée ou lors d'un passage à un site de grâce.- A ce sujet, au site de grâce, la montée des stats se fera automatiquement en fonction de votre archétype (histoire de maintenir le rythme de chaque session).- On gardera en revanche la possibilité d'aller chercher son xp perdu après trépas.- De base, chaque archétype aura une mobilité accrue par rapport aux habitudes de la franchise, que ce soit dans les déplacements, le wall-run ou encore la possibilité de voyager avec un aigle (les points sont conçus pour, ce n'est pas un deltaplane de BOTW quoi).- Par le principe du roguelite, mourir (définitivement) ou terminer un run vous renverra au menu avec perte de l'équipement et retour au niveau 1.- En revanche, battre un boss de 3e jour offrira une relique qui elle restera acquise définitivement, avec par exemple des boost de vie et de force. On ignore s'il existera d'autres façons d'obtenir des gains définitifs.- C'est une expérience avant tout coop, donc pas de PVP.Sortie prévue pour 2025 avec bêta serveurs sur consoles en février (les inscriptions débuteront le 10 janvier). Malheureusement, sauf changement de plan, aucun cross-play en vue, ce qui est toujours dommageable dans ce type d'expérience.Dernier point :, le jeu de base, tourne désormais à 28,6 millions de ventes.