Un titre et une date pour le prochain Josef Fares Un titre et une date pour le prochain Josef Fares

Le talentueux ninja billbil-kun gâche une probable surprise des Game Awards (bien que l'on s'en doutait) mais apprenons que le nouveau jeu de Hazelight aura bien droit à son trailer reveal ce mois-ci, et on sait de suite que :



- Le jeu se nommera Split Fiction.

- Évidemment toujours porté sur la coopération.

- Sortira le 6 mars 2025.

- Toujours en collaboration EA Originals.

- Sont évidemment concernés PC et 'consoles' (pas plus de précision).



Rappelons qu'au fil du temps (et des promos), l'excellent It Takes Two a dépassé la barre des 20 millions de ventes.