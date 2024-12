Dragon Quest III HD-2D passe les 2 millions

On attendait les données officielles et les voilà tombées :tape les 2 millions de ventes à travers le monde en l'espace de 3 semaines (physique + numérique), ce qui est hautement impressionnant pour un remake assez brutal d'un jeu vieux de 36 ans, même s'il faut prendre en compte une mauvaise nouvelle au milieu de cette bien bonne.Car en analysant les charts japonaises où le jeu fait 1 million rien qu'en physique, donc probablement bien plus avec le numérique, cela veut dire qu'il ne reste plus grand-chose pour l'occident. On verra bien si le futuret toute sa volonté de modernité permettra enfin à Square Enix d'imposer plus fermement sa franchise en Europe et aux USA.