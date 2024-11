PS Plus Essential : le programme de décembre, et déjà des bonus PS2 Classics pour les Premium PS Plus Essential : le programme de décembre, et déjà des bonus PS2 Classics pour les Premium

Le 3 décembre, Sony livrera sa nouvelle fournée de jeux PS Plus Essential (donc accessibles à tous les abonnés quel que soit le palier) avec un certain It Takes Two qu'on ne présente même plus, accompagné de Aliens Dark Descent et Temtem.



Pour les membres Premium et seulement eux, la marque continue de fêter ses 30 ans avec l'ajout dès le 10 décembre (donc en plus des jeux qui arriveront plus tard dans le mois) les épisodes 2 & 3 de Sly Cooper ainsi que le tout premier Jak & Daxter. Le meilleur.