Salut toutes et tous, je ponds un petit article temporaire pour demander aux possesseurs du PSVR2 si, sorti des évidences comme GT7, No Man's Sky, HL Alyx... vous aviez des titres que vous estimez au moins intéressants, voire carrément indispensables à faire, que ce soit sur PS5 ou PC. Merci d'avance pour vos retours.

posted the 11/22/2024 at 05:41 PM by jaune