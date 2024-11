Black Ops 6 : en terme d'audience, on parle du plus gros démarrage de toute la franchise Black Ops 6 : en terme d'audience, on parle du plus gros démarrage de toute la franchise

Call of Duty : Black Ops 6 est un énorme succès ou en tout cas d'une certaine façon car comme l'indique ABK via X, cet épisode tape plusieurs records sur son premier mois de carrière : record d'audience, record d'heures jouées et record du nombre de parties online effectuées.



Alors après oui, la proposition Day One dans le service Game Pass PC comme Xbox doit aider comme il faut, ce qui n'empêche pas de constater que si le nombre de ventes sur Xbox est « naturellement » en baisse, celui sur PlayStation et Steam est en nette hausse par rapport à Modern Warfare III, épisode légèrement critiqué pour son statut de grosse extension maquillée (mais vendue plein pot).



La seule interrogation concerne finalement Microsoft lui-même : le nombre d'abonnés Game Pass a connu une hausse record pour la sortie du jeu, mais reste à voir si les nouveaux arrivants renouvelleront suffisamment longtemps pour compenser le manque à gagner sur les ventes brutes.