Starfield laisse désormais le choix aux modders de ne plus bloquer les succès Starfield laisse désormais le choix aux modders de ne plus bloquer les succès

Bethesda fait un nouveau point sur Starfield en annonçant avoir dépassé les 15 millions de joueurs, chiffre à relativiser niveau ventes par sa présence dans le Game Pass PC comme Xbox, mais le plus important, c'est que l'on report quand même avec des cadeaux via le Creation Kit : un nouveau véhicule et une nouvelle quête gratos. A noter d'ailleurs que l'équipe a mis à jour les options des mods pour permettre aux créateurs de ne pas bloquer l'obtention des succès.



Rien de plus, et outre une éventuelle version PS5 en rumeur, les attentes autour de la franchise sont pour la deuxième extension qui aura tout intérêt à être meilleure et plus copieuse que la première.