Avowed : finalement, Obsidian ne veut pas se contenter du 30FPS sur Xbox Series (+ visuels)

Une potentielle bonne nouvelle concernant Avowed : à défaut d'un choix dans le doublage qu'on a toujours du mal à pardonner avec les moyens financiers de Microsoft, le RPG d'Obsidian pourrait bien finalement ne pas se limiter au 30FPS sur Xbox Series, Carrie Patel allant même jusqu'à dire que ce palier n'est aucunement un objectif mais juste le minimum, et qu'ils bossent actuellement pour tenter d'offrir davantage d'ici le lancement prévu en février 2025.



On croise donc les doigts pour un résultat à la hauteur, et pas 6 mois plus tard en MAJ (après, on est habitué hein…) et pour rester sur le sujet, notez que le titre a eu droit à une vague de previews d'ailleurs plutôt élogieuses, avec ci-dessous quelques nouveaux screens dont certains montrant la vue à la troisième personne.