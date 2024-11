Remedy veut s'ouvrir à d'autres partenariats tiers après Max Payne 1 & 2 Remedy veut s'ouvrir à d'autres partenariats tiers après Max Payne 1 & 2

Nous étions déjà revenus sur la mise au point autour des licences Alan Wake et Control via le dernier rapport financier de Remedy, mais restait à aborder le point Max Payne 1 & 2 Remake.



S'il faudra encore patienter pour en voir la couleur, ce retour n'étant pas attendu avant 2026 au mieux, l'équipe finlandaise déclare déjà être très satisfaite de cette poignée de mains avec Rockstar Games (qui garde les droits de la licence), et pas seulement pour le simple plaisir de remettre en avant la franchise, mais juste que nouveau de business, c'est quand même la bonne affaire avec Rockstar qui prend en charge l'intégralité des frais d'édition et de marketing histoire de limiter la casse.



Mais plus intéressant encore, c'est que ce deal pourrait bien être le premier d'une longue série, Remedy déclarant que l'équipe dédiée sera spécialement conçue pour ce genre d'approche avec les tiers afin de travailler sur « de potentielles franchises partenaires ». Et c'est là que chacun peut faire part de ses espoirs...