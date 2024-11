Au fait, le film Splinter Cell est mort Au fait, le film Splinter Cell est mort

11 ans après son annonce, sans nouvelle depuis, on avoue en avoir oublié l'existence mais à l'occasion des 10 ans de John Wick, le producteur Basil Iwanyk est venu nous indiquer que le projet d'adaptation cinématographique de Splinter Cell (avec Tom Hardy) fut discrètement annulé. Iwanyk montre ses regrets tant le potentiel était là, mais ni le scénario ni le budget n'étaient selon lui en adéquation avec les ambitions d'un tel projet.



On en restera avec la série anime à venir en 2025 sur Netflix, tandis que le silence demeure autour du remake du premier jeu de la part de Ubisoft Toronto, dont une partie de l'équipe prête déjà renfort à la team montréalaise pour un autre remake (Prince of Persia : Les Sables du temps).