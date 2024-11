Après Suicide Squad, l'année noire se poursuit pour la Warner avec Multiversus Après Suicide Squad, l'année noire se poursuit pour la Warner avec Multiversus

Toujours vivante, toujours debout, la branche Warner Bros Games boîte néanmoins sévèrement car non contente d'avoir perdu 200 millions de dollars suite à l'énorme échec de Suicide Squad : Kill the Justice League, ajoute 100 millions de pertes supplémentaires suite à plusieurs déceptions commerciales notamment MultiVersus. La Warner n'évoque pas le cas Quidditch Champions mais, justement, vu que personne n'en parle, on va se dire que ça ne doit pas être très fameux.



Et comme chez d'autres éditeurs, l'heure est à la remise en question avec l'objectif selon David Zaslav (PDG de Warner Discovery) de réduire « considérablement » le nombre de jeux en chantier, tout en doublant le budget sur les 4 licences phares : Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones et DC (particulièrement Batman).