inZOI : l'impressionnant Sims-like débutera sa carrière en mars 2025 (d'abord en accès anticipé)

Déjà considéré comme l'un des concurrents les plus majeurs de la franchise Sims, le très joli inZOI a maintenant à une date concrète à placer sur le calendrier : c'est le 28 mars 2025 que débutera l'accès anticipé de cette expérience sociale visuellement époustouflante, dont l'éditeur d'avatar a déjà fait un certain effet auprès de la communauté.



Signé par les coréens de Krafton, inZOI entend bien également exploiter l'IA pour de nouveaux types d'interactions même s'il faudra vérifier si ces fonctionnalités seront disponibles à la date indiquée (le principe d'un accès anticipé), et en attendant une nouvelle présentation, on rappellera l'objectif de versions consoles dans un avenir plus lointain.