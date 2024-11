Kingdom Come : Deliverance s'est offert un gros boost de ventes depuis l'annonce du 2

L'ouverture de la communication autour dea eu un très bel effet sur une audience très curieuse : le premier épisode vient de dépasser les 8 millions de ventes, soit 2 millions supplémentaires en 8 mois seulement (les 6 premiers millions en plus de 5 ans !).On gardera en tête le grand scandale du fait que Warhorse n'a jamais voulu délivrer d'upgrade PlayStation 5 & Xbox Series, probablement trop occupé sur le deuxième chapitre qui débarquera le 11 février 2025, et dont nous aurons d'ailleurs des nouvelles ce soir à 18h00 avec un Live Twitch pour répondre aux questions de la communauté. Une web-série sera également diffusée à partir du 7 novembre (4 épisodes).