Star Wars Outlaws compte apporter un maximum d'améliorations pour sa MAJ 1.4 Star Wars Outlaws compte apporter un maximum d'améliorations pour sa MAJ 1.4

Le 21 novembre sera une date importante dans la carrière pour l'heure pas très glorieuse de Star Wars Outlaws car outre l'extension qui permettra de revoir Lando, et la sortie Steam, le titre accueillera sa quatrième MAJ annoncée comme la plus importante en terme de gameplay. Et encore une fois, tant pis pour ceux qui l'ont retourné dans les conditions du lancement.



Drew Rechner, actuellement directeur créatif du jeu (remplaçant Julian Gerighty désormais trop accaparé sur The Division 3) souhaite donc offrir la totale :



1) Système de combat amélioré qui ajoutera nous dit-on davantage de profondeur pour récompenser notre approche.

2) Amélioration également du système du furtivité et pas seulement par rapport à l'IA ennemie, mais davantage de fonctionnalités.

3) Amélioration de la précision des différents mouvements, que ce soit la couverture, l'escalade, l'accroupissement…



C'est encore assez vague mais on s'attend à une vidéo en bonne et due forme pour appuyer cette nouvelle tentative d'opération chirurgicale que ne devrait pas connaître Assassin's Creed Shadows, du moins à en croire les propos du producteur exécutif Marc-Alexis Côté. On lui laissera même le mot de fin : « Nous savons que ce jeu a le potentiel d'être l'un des meilleurs de l'histoire de la franchise. Mais nous savons aussi que sur le marché actuel, être parmi les meilleurs n'est plus suffisant. » A vérifier en février 2025.