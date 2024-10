Crimson Desert : Pearl Abyss révèle que Sony voulait l'exclusivité PlayStation 5

Voilà qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd et la source est on ne peut plus fiable : les propos viennent directement du PDG de Pearl Abyss (Kim Dae-il) révélant que PlayStation a approché le studio dans le but de faire deune exclusivité PS5 (et on imagine PC) interdisant une sortie Xbox Series, mais Kim Dae-il a préféré se tourner vers l'auto-édition, de toute façon jugée plus rentable.Et il faut également avouer que même en cas de complication dans la distribution physique, cela ne devrait pas trop empêcher un éventuel succès (vous connaissez?).Bon et à part cela, apprenons que le studio revendique sans détour son inspiration dans des jeux commeet(y a pire comme modèles) et que les nombreux retards sont liés à l'apport de nombreuses fonctionnalités dans le monde ouvert en plus de l'optimisation constante de leur propre moteur maison.A ce sujet, le choix de délaisser l'Unreal Engine 5 viendrait selon le PDG de trop nombreuses restrictions sur les détails liés à l'IA des PNJ, leur permettant ici de multiplier les possibilités d'interactions et les rendre plus naturels, comme des changements de comportement selon l'heure de la journée ou la météo, mais aussi les réactions. En exemple donné, un PNJ proche d'une bataille pourra y prendre part s'il sent l'avantage, ou fuir à toute vitesse s'il analyse que les ennemis sont trop puissants ou que vous êtes en infériorité numérique.Toujours pas de date par contre...