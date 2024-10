[RUMEUR] Tom Henderson évoque la Director's Cut de Hogwarts Legacy (jeu de base + extension) [RUMEUR] Tom Henderson évoque la Director's Cut de Hogwarts Legacy (jeu de base + extension)

Plus tôt cette année, des rumeurs ont suggéré le développement d'une « Director's Cut » pour Hogwarts Legacy, les mêmes qui en passant évoquait un retour au solo pour le prochain Rocksteady.



Que ce dernier cas soit confirmé ou non, toujours est-il que Tom Henderson vient apporter des éléments au premier cité :



- La Director's Cut ne serait pas une refonte du jeu d'origine mais plus précisément une édition « Complete » incluant une extension à venir.

- L'extension en question (pour un prix oscillant entre 20 et 30€) proposerait un nouveau scénario et 10 à 15h de contenu en incluant de nouvelles quêtes annexes, activités et tenues à débloquer.



Si tout se passe bien, l'extension comme l'édition « Director's Cut » débarqueraient début 2025.