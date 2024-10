Tom Henderson : Assassin's Creed Shadows aura droit à un mode coopération après son lancement Tom Henderson : Assassin's Creed Shadows aura droit à un mode coopération après son lancement

Quand on parle multi pour l'avenir de la franchise Assassin's Creed, on pense au nom de code « Invictus » qui selon plusieurs fuites s'apparenterait à une sorte de Fall Guys en néanmoins plus sérieux, mais Tom Henderson rapporte aujourd'hui une information croustillante : Assassin's Creed Shadows est également concerné.



Pas au lancement évidemment (désormais le 14 février sauf nouveau couac) mais dans le cadre du suivi avec un mode spécial coop, pour l'heure sans date vu que toute la feuille de route a été modifiée (mais c'était prévu avant le report). Pas d'autres informations mais on peut sans trop de mal imaginer des missions spéciales réunissant les talents complémentaires de Yasuke et Naoe...